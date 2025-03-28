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Diyarbakır'da Bayramda 50 Ton Tatlı Satışı Hedefleniyor

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Diyarbakır'da firmalar, Ramazan Bayramı'nda 50 ton tatlı satışı bekliyor. Üretim 3 vardiya halinde sürerken, özellikle fıstıklı kadayıf, baklava ve soğuk baklavaya yoğun ilgi var.

Diyarbakır'da bayramda 50 ton tatlı satışı hedefleniyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da firmalar, Ramazan Bayramı'nda 50 ton tatlı satışı beklerken, üretim 3 vardiya şeklinde devam ediyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala kentte küçük, orta ve büyük firmalarda tatlı üretimi hummalı bir şekilde devam ediyor. 3 vardiya şeklindeki üretimde en çok tescilli kadayıf çeşitleri, baklava ve soğuk baklava yapılıyor.

Kentte, bayram boyunca 50 ton tatlı satışı yapılması bekleniyor.

Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta İşletmecilerinden Samet Sıtkı Altunbay, İHA muhabirine, üretimlerinin 3 vardiya olarak devam ettiğini söyledi. Diyarbakır'da da, firmalar olarak 50 ton tatlı satışı planladıklarını belirten Altunbay, hazırlıklarının 2 gündür devam ettiğini kaydetti.

Altunbay, şu anda tatlı stokları yaptıklarını ifade ederek, "En çok fıstıklı kadayıfımıza rağbet var. Şu anda da fıstıklı ve cevizli kadayıfımızın dolumu yapılıyor. Baklava ve soğuk baklava çeşitlerimizin tümüne rağbet var. Ama Diyarbakır geneli olarak fıstıklı kadayıfımıza rağbet daha fazla. Yurt içi ve yurt dışına da siparişlerimizi gönderiyoruz. Fiyatlarımız fıstıklı 800, cevizli 600 lira. Baklava çeşitlerimiz fıstıklı 850, cevizli 620 lira. Soğuk baklavamızda 820 lira" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Ekonomi
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