Diyarbakır'da Bayram Hareketliliği Başladı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'da çarşı pazarlarında bayram hareketliliği başladı.

Çarşı esnafından Hüseyin Kantar, bayrama sayılı günler kala işlerinde hareketlilik yaşandığını söyledi. Vatandaşların yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladığını belirten Kantar, "Bu durum bizi sevindiriyor ve işlerimizde bir canlılık olduğunu görüyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Atsız ise, alışverişlerin zorluğuna rağmen bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak zorunda olduklarını dile getirdi. Atsız, "Her şey ateş pahası ama yapacak bir şey yok. Çocuklar bayramlık kıyafet istiyor ve onları mutlu etmek için alışveriş yapmak zorundayız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR