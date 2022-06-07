Diyarbakır'da bal üreticilerine malzeme desteği - Haberler

Diyarbakır'da bal üreticilerine malzeme desteği

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, modern arıcılığın geliştirilmesi amacıyla bal üreticilerine ekipman desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, modern arıcılığın geliştirilmesi amacıyla bal üreticilerine ekipman desteğinde bulundu. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda, kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Kentin arıcılık için uygun koşullara sahip olduğunu belirten Vali Su, "İlimiz arıcılık açısından çok önemli bir potansiyele sahip, gerçekten çok zengin bir floraya sahip. Bu anlamda da arıcılar için hakikaten ilimiz, hem iklimi hem florası bakımından bulunmaz bir mekan" dedi.

Şehrin arıcılık potansiyelini arttırmayı hedeflediklerini aktaran Vali Su, "İlimizde kovan varlığını artırma, kovandan elde ettiğimiz bal miktarını arttırmak. Bunları gerçekleştirirsek İnşallah çok daha üst seviyelere ilimiz, ülkemiz bazında yükselmiş olacağız. Bu tabi vatandaşlarımız açısından çok değerli bal üreticileri açısından da. Hem maliyeti az, ama karı da yüksek. Ne kadar çok üretirsek şifalı bir de üretim bir besin maddesini gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Kentin bal çeşitliği açısından zengin olduğuna dikkat çeken Vali Su, "Çiçek balının yerin yanında sütleğen balı, üçgül balı, kara kovan, sarı, diken, Topbaş dikeni, geven, keklik, balı gibi ilimizde birçok çeşit bal da üretiliyor. Büyükşehir Belediyesi, Tarım Bakanlığı, Valilik olarak belediyenin yaptığı hizmetle ilgili söylüyorum. Biz, 2021 yılında yine bal üreticilerine sağım çadırından dinlendirme kazanına, sır alma teknesi tezgahından bal sağma makinesine kadar birçok konuda üreticilerimize bal üreten kardeşlerimize destek sağladık. Bugün de çok önemli bir desteği bu bal üreten kardeşlerimize yapmış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak 1000 kovan, 500 maske, 500 eldiven, 500 körük ve 500 kilogram petek desteğini arı üreticilerine verdik. İnanıyorum ki, bunlarla beraber sizler de daha çok çalışarak üretimimizi daha da fazla hale getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Tarım Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile arıcılara yönelik ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Vali Su, arıcılık eğitimi programından son 4 yılda 200 kişinin faydalandığını aktardı.

"İhracatlar yapacağız"

Arıcılık eğitimi almak isteyen vatandaşların Tarım Müdürlüğüne müracaat başvurması gerektiğini belirten Vali Su, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu önemli bir konu dediğim gibi hem ne kadar çok üretirsek o kadar çok insanımız daha fazla bal yeme, bu şifalı besinden istifade etme imkanına sahip olacak, hem de üreticilerimiz daha fazla kazanacak. Ülkemizin refahı daha fazla artacak. Bu anlamda ihracatlar yapacağız. Yani her anlamda ilimizin, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız."

Diyarbakır Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fahri Saylak'ın konuşmasının ardından program, malzeme dağıtımıyla sona erdi.