- Diyarbakır'da aylarca bebek gibi bakılan kurbanlıklar yola çıktı

-Besici Fırat Kılıç:

-"Küçükbaş kurbanlıklar, en düşüğü 3 bin 700, en yüksek fiyatı ise, 6 bin liradan satışı yapılıyor"

DİYARBAKIR - Kurban Bayram'ına sayılı günler kala Diyarbakırlı besici, Hatay'da satılmak üzere özenle beslediği küçükbaş kurbanlıkları yola çıkarttı.

Kurban Bayram'ına sayılı günler kala özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde besicilerin aylarca besledikleri kurbanlıklar gerek bulundukları illere, gerekse Türkiye'nin farklı illerinde satılmak üzere hazırlıklar sürüyor. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde de besici Fırat Kılıç, 1 yıl önce aldığı küçükbaş hayvanları Kurban Bayram'ında satışını yapmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Gece-gündüz adete bir bebeğe bakılır gibi özenle hazırlıkları tamamlanan bir tır küçükbaş kurbanlıklar, en düşüğü 3 bin 700, en yüksek fiyatı ise, 6 bin liradan satışı yapılmak üzere Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Kurban hazırlıklarını yaklaşık 1 sene önce aldıkları bu kurbanlıklarla başladığını belirten Fırat Kılıç, aldıkları kurbanlıkları bayrama yetiştirmek ve belirli bir kiloya gelmesi için bir senedir hizmet ettiklerini söyledi. Yem, mercimek samanı, tokluk denilen buğday ve arpa karışımıyla kurbanlıkları hazırladığını aktaran besici Kılıç, "Yaklaşık iki hafta önce büyükbaş kurbanlıklarımızı Antalya'ya gönderdik. Ortağımız Faik Avcı'yla birlikte. Sabah saatlerinde bir tır da Hatay Dörtyol'a gönderdik. Bunlarda satmışız, sattıklarımızı işaretlemişiz. En dip fiyatlarımız 3 bin 700'den başlıyor; 6 bine kadar küçükbaşın fiyatını belirlemişiz. En düşük döve şu anda 18 bin liradan başlıyor ve kilosuna göre de değişiyor. Tosunlar da ise, 50-70 bin arası değişiyor" dedi.

"Bunların İslami şartlara uygun olması lazım"

Kurbanlıkların sağlık durumlarının nasıl anlaşılacağını da değinen Kılıç, "Hayvanın yemesine, içmesine bakacaksın. Şu anda sıcak havalar nedeniyle hayvanlar sarılık hastalığına kapılıyor. Bunu erken fark edebilmek için sabahın ilk ışıklarında fark ettiriyor kendini. Anlaşıldığında o hayvanın tedavisi yapılmazsa telef olur. Kurban Bayramına son iki ay kala yoğun bir çalışmamız oldu. Sabah saat 05.00 civarında gelip bunların yemini, suyunu veriyoruz. Öğlen saatinde geliyoruz. Bir bebeğe bakar gibi düzenli olarak yemlerini veriyoruz. Kilo alabilmesi için bu saatlerde bakımları çok önemli. İstediğin kiloyu elde edebilmek için düzenli bir hizmet lazım. Bizde elimizden geldiği kadar vatandaşın vebalini almamak için hizmet ediyoruz. Bunların İslami şartlara uygun olması lazım" şeklinde konuştu.