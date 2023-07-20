Diyarbakır'da 247 Milyon TL'lik İkramiye Kazanan Fevzi Badıkan, Bankadan Çekini Aldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde makineye oynattığı 60 liralık Çılgın Sayısal Loto kuponu ile 247 milyon 659 bin 481 TL'lik dev ikramiyeyi kazanan Fevzi Badıkan, bankadan çekini aldı. Badıkan ailesi, ikramiyeyle Silvan'a fabrika kurmayı düşündüklerini belirtti.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde makineye oynattığı 60 liralık Çılgın Sayısal Loto kuponu ile 247 milyon 659 bin 481 TL'lik dev ikramiyeyi kazanan Fevzi Badıkan, bankadan çekini aldı. Türkiye'de şans oyunlarında verilen en büyük para ödülünün sahibi olan Fevzi Badıkan adına konuşan yeğeni Şükrü Badıkan, "Silvan'da fabrika kurmayı düşünüyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan birkaç şey var. Onun çalışmasını yürütüyoruz, inşallah Silvan'a iyi bir yatırım yapacağız" dedi.

Sisal Şans tarafından 17 Temmuz Pazartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bir kişi 247 milyon 659 bin 481 TL ikramiye kazandı. Türkiye'de şans oyunlarında verilen en büyük para ödülü olan ikramiye Diyarbakır Silvan İlçesi'nde yaşayan Fevzi Badıkan'a isabet etti. Badıkan, akrabalarıyla birlikte bugün İstanbul'a gelerek bankadan çekini aldı.

BÜYÜK İKRAMİYEYİ MAKİNEYE OYNATTIĞI 60 LİRALIK KUPONLA KAZANMIŞ

Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, "Gelmiş geçmiş en büyük ikramiyeyi vermiş olmaktan hepimiz, şirket olarak memnunuz. Talihlimize hayırlı olmasını diliyoruz. 247 milyon lira Diyarbakır Silvan'daki talihlimize çıktı. Kendisiyle de görüştük, hikayesini dinledik, çok mutlu olduk. Hayırlı olmasını dileriz" şeklinde konuştu.