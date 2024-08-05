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Diyarbakır'da 2023-2024 Kırsal Kalkınma Yatırımlarına 128 Milyon TL Hibe

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Diyarbakır'da 2023-2024 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yatırımcılara toplamda 128 milyon TL hibe tutarı ödenecek.

Diyarbakır'da 2023-2024 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yatırımcılara toplamda 128 milyon TL hibe tutarı ödenecek.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı Yatırım Programı kapsamında hibe sözleşmesi toplantısı düzenlediği belirtildi. Toplantıda, tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sunan ilgili yatırım programı kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, kırsal bölgelerde gelir seviyesini artırarak refah düzeyini yükseltmek ve bu vesileyle kırsal alanda yaşamı sürdürülebilir kılınması hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşer yıllık 4 dönem halinde 16 etapta uygulanan yatırım programı kapsamında Diyarbakır'da 2006-2023 yılları arasında proje tutarı toplamda 386 milyon TL olan 195 proje uygulanırken 193 milyon TL tutarında hibe ödemesi yapıldı. Gerçekleştirilen bu ekonomik yatırım projeleri ile Diyarbakır'da 2 bin 355 kişiye istihdam sağlandı. İlimizde 2023-2024 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ise 3 altyapı projesi, 21 ekonomik yatırım projesi için yatırımcılarımız ile hibe sözleşmesi imzalandı, yatırımcılarımıza toplamda 128 milyon TL hibe tutarı ödenecek."

Toplantı, yatırımcıların hibe sözleşmelerini imzalamasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Şefik Türker, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Naide Erdoğmuş ve yatırımcılar katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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