Diyarbakır'da 10 Milyar TL'lik İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Projesi Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bin dönümlük arazide 10 milyar TL'lik bütçe ile yapılan İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Projesi'nin yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Proje, 10 bin vatandaşa iş kapısı açacak ve içerisinde hastane, spor tesisleri, idari binalar, oteller, cami ve 950 ticari iş yerini barındıracak.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ bölgesinde bin dönümlük arazide 10 milyar TL'lik bütçe ile İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Projesi'nin yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin kırsal Oğlaklı Mahallesi Karacadağ bölgesinde bin dönümlük atıl arazinin ihale sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 560 milyon liraya alınmasının ardından Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Çubuk, 10 bin vatandaşa ekmek kapısı olacak ve içerisinde hastane, spor tesisleri, idari binalar, oteller, cami ve 950 ticari iş yerinin olacağı projenin yapım çalışmalarını hızlandırdı. Yol çalışmaları, elektriklerin çekilmesi ve içerisindeki taşların geri dönüşümle mıcır haline getirilmesi ile hızlı bir şekilde projeyi inşa edeceklerini belirten Çubuk, Diyarbakır'daki işsizliği bitirmek için yeni projelerle de bölgeye istihdam sağlayacaklarını söyledi. Projenin yapım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Çubuk, "Karacadağ bölgesinde yaklaşık bin dönüm arazi üzerinde dev yatırım projemiz şu anda devam ediyor. Biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ihale yoluyla dev projemizin arsasını aldık. Şu anda yollarımızı açıyoruz. Elektriklerimiz çekildi ve arazide ciddi anlamda taşlar var. Onların ayıklanma işlemleri devam ediyor. Oradaki ayıkladığımız taşları geri dönüşüm olarak mıcır yapacağız. Altyapı projemiz Ankara'da onaylandı. Son zamanlarda sel baskınları var. Onun için ciddi şekilde kuyular kazdırıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah oraya tesisimizi, sanayimizi ve iş yerlerimizi kuracağız" dedi.

Yapılan dev proje ile 10 bin vatandaşa iş kapısı açılacağını ifade eden Çubuk, "Şu anda yapımına başladığımız dev yatırımda yaklaşık 10 bin vatandaşımız iş sahibi olacak. Projemizin içinde bir de Ticaret Lisesi olacak. Akaryakıt tesisleri, geri dönüşüm tesisleri ve yaklaşık 950 iş yeri olacak. Şu anda çok büyük talepler var. Diyarbakır'ımız için bu yaptığımız sanayiden bir tane daha olsa çok daha iyi olacak. Biz bunun için de bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Bölgede yaşanan depremlerin ardından ciddi anlamda işsizlik olduğunu ve bunun önüne geçebilmek, sanayi geliştirme alanları oluşturmak için bakanlıklara müracaat ettiklerini aktaran Çubuk, şöyle konuştu:

"Ülkemizde çok büyük bir deprem yaşadık. Bu depremden etkilenen illerden bir tanesi de Diyarbakır'ımızdı. Şu anda Diyarbakır'da çok fazla işsizlik var. Bundan dolayı da bölgemizde ciddi anlamda talep var. Bu projemizde 10 bin vatandaşımız çalışacak ve bunun devamı da gelecek. Sanayi geliştirme alanı olarak da bakanlığımıza müracaat ettik ve ciddi bir talebin olmasından dolayı talepleri karşılamamızdan ötürü elimizden geleni yapıyoruz."

Bölgeye yeni projeler kazandırmak için destek beklediklerini belirten Çubuk, "Yaklaşık 2 bin 650 üyemizle ve ben aslen Diyarbakırlı olarak İstanbul'dan geldim. Devlet büyüklerimizden ricamız bize destek olmaları. Yeni tesisler, fabrikalar ve iş yerleri kurmak istiyoruz. Bu tamamen devletimizin kontrolünün altında olsun, ama biz 2 bin 650 üyemiz ve iş adamları olarak şu anda hazır bir şekilde yeni tesisler kurmak istiyoruz. İnsanlarımıza ve bölgemize faydalı olmak için elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan desteklerini bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR