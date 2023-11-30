Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kavşaklara Sinyalizasyon Sistemi Kurmaya Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurmaya devam ediyor. Kent genelinde mevcut olan 84 sinyalize kavşak bu yıl yapılan 10 kavşak ve yapımı devam eden 5 kavşak ile birlikte sinyalizasyon bulunan kavşak sayısı 99'a çıkarıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurmaya devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması, kavşakların düzenlenmesi, planlanması amacıyla trafik yoğunluğunun gözlendiği kavşaklarda çalışma yürütüyor.

Kent genelinde mevcut olan 84 sinyalize kavşak bu yıl yapılan 10 kavşak ve yapımı devam eden 5 kavşak ile birlikte sinyalizasyon bulunan kavşak sayısı 99'a çıkarıldı.

Bu kavşakların içerisinde bulunan 54 kavşakta "Akıllı Trafik Sistemi" bulunurken, Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan 6 kavşak Yeşil Dalga Sistemi ile çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yol güzergahlarında bulunan kavşaklarda trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için sinyalizasyon çalışmalarını sürdürecek.