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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İşletmelerde Fiyat Etiketi Denetimi Yaptı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet yürüten işletmelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ürün almalarını sağlamak ve haksız fiyat artışının önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet yürüten işletmelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ürün almalarını sağlamak ve haksız fiyat artışının önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı, bu yıl içerisinde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkı konularında iş yerlerine yönelik 6 bin 198 denetim yaptı. Fiyat etiketi uygun olmayan 122 iş yeri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek, Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca 262 iş yerine fiyat etiketi olmadığından dolayı uyarı amaçlı durum tespit tutanağı düzenlendi.

Vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına yönelik tespit ve şikayetlerini ALO 153 Zabıta, ALO 175 Tüketici Hattı ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebiliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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