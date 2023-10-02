Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Malzeme Desteği Sağladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere malzeme desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca merkez Bağlar ilçesindeki Makine İkmal Müdürlüğü'nde yapılan törende, üreticilere 5 tonluk 53 su deposu, 5 badem soyma ve 2 badem silkeleme makinesi ile 1 tarla pulverizatörü dağıtıldı.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, hem Valilik hem de Belediye olarak vatandaşların her alanda gelişmesi ve kalkınması için aralıksız çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Su, "Diyarbakır kent merkezinin su ihtiyacını 2055 yılına kadar ortadan kaldırmak için Dicle barajından 3 metreküplük ikinci bir hattın getirilmesi için ihale yapıldı. Şu anda 3 metre küplük bir hattımız barajdan geliyor. Şimdi bir 3 metreküp daha gelecek İnşallah. 2025'in şubatında bitmiş olacak. İnşallah 2055 yılına kadar Diyarbakır'da içme ve kullanma suyu ihtiyacını tamamen çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Su, tarımsal sulama ve hayvanların su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin sürdürdükleri çalışmalar kapsamında üreticilere ekipman desteği sağlayacaklarını aktardı.