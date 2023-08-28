Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerden gelen talep üzerine 3 bin metre mera yolu oluşturdu
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla çiftçilerin talebi üzerine 3 bin metre mera yolu oluşturdu. Ayrıca, hayvanların sulanması için göletler de yapıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerden gelen talep üzerine 3 bin metre mera yolu oluşturdu.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, tarımsal sulama alt yapılarını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Silvan ilçesi Altınkum Mahallesinde yaşayan vatandaşların talebi üzerine mahallede mera yolu oluşturmak için çalışma başlattı.
Ekipler, hayvanların otlanma alanlarına daha rahat ulaşması için mahalle merkezinden 3 bin metre uzunluğunda mera yolu açtı.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Silvan ilçesi Gürpınar Mahallesi Çalıönü mezrası ile Kulp ilçesi Hamzalı bölgesinde yer alan Kül mezrasında hayvanların sulanması amacıyla gölet oluşturdu.
Mahalle sakinleri, yağışlarla birlikte su tutmaya başlayacak göletleri kullanmaya başlayacak.