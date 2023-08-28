Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerden gelen talep üzerine 3 bin metre mera yolu oluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla çiftçilerin talebi üzerine 3 bin metre mera yolu oluşturdu. Ayrıca, hayvanların sulanması için göletler de yapıldı.