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Diyarbakır, Batman ve Çermik'te arazi toplulaştırma çalışmaları başlıyor

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Diyarbakır'ın Silvan ve Çermik ile Batman'ın Beşiri ilçelerindeki bazı köy ve mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Kararı ile Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan çalışmaların detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyarbakır'ın Silvan ve Çermik ile Batman'ın Beşiri ilçelerindeki bazı köy ve mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Babakaya, Ormandışı ve Arıköy, Çermik ilçesindeki Aynalı ve Kalecik mahalleleri ile Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Devlet Su İşleri Diyarbakır Beşiri Silvan Çermik Batman Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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