Diyanet İşleri Başkanlığı, TROY kartına geçiş yapıyor
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Diyanet İşleri Başkanlığı, maaş ödemelerini yapan faizsiz finans kurumlarıyla TROY karta geçiş noktasındaki görüşmeleri tamamladı. Yaklaşık iki hafta sonra Diyanet İşleri çalışanları TROY kartını kullanacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'a geçiş yapacak.
Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri, maaş ödemelerini yapan faizsiz finans kurumlarıyla TROY karta geçiş noktasındaki görüşmeleri dün gerçekleştirdi.
TROY karta geçişler yaklaşık iki hafta sonra sağlanacak.
Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları artık TROY kart kullanacak.
Kaynak: AA / Ekonomi