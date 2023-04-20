Divarese, bayramı yeni sezon koleksiyonu ile karşılıyor

Divarese, Ramazan Bayramı'nı yeni sezon koleksiyonuyla karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sezonun trend parçaları arasında yerini alan sneaker, sandalet, espadriller ve makosenler kombinlerin tamamlayıcı parçası olarak bayram gardırobunda baş köşede yerini almaya hazırlanıyor.

Konforuna düşkün kadınlar, özgün stiliyle ön plana çıkan dolgu topuklar, babetler, loafer ve sneakerları tercih ediyor. Gündüzden geceye eşlik eden çantalar, bayram kombinlerinde de yerini alıyor.

Erkeklerin tarzını modern bir stille harmanlayan sneaker ve loaferlar modelleriyle sezonun trendlerini Divarese koleksiyonuyla yakalıyor. George Hogg modelleri ise zamansız ve ikonik tasarımlarıyla her sezon modaseverlerin stiline eşlik ediyor.