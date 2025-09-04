DIŞYÖNDER ve ATIC'ten ABD'ye İhracatı Geliştiren Protokol

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER), ABD'ye ihracatın geliştirilmesi için Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC) ile işbirliği protokolü imzaladığını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, dış ticaret fazlası hedefi doğrultusunda çalıştıkları ve ihracatın artışına katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası işbirliklerine bir yenisini ekledikleri belirtildi.

DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar, dünyanın en büyük ithalatçısı konumundaki ABD'nin 2024'te yaklaşık 3,3 trilyon dolarlık dış alımı olduğunu hatırlatarak, aynı yıl Türkiye'nin ABD'ye ihracatının sadece 16,3 milyar dolar düzeyinde kaldığını vurguladı.

Coğrafi uzaklığa rağmen Türkiye için ABD pazarında önemli fırsatların olabileceğine inandıklarını ifade eden Çınar, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde ortaya konan 100 milyar dolarlık ihracat hedefinin de bu fırsatları değerlendirme yönünde siyasi iradeyi gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz DIŞYÖNDER olarak ABD pazarında ihracatçılarımızın daha fazla pay alabilmelerini sağlamak için farklı işbirlikleri geliştiriyoruz. Bu kapsamda ülkelerimiz arasında ticari, ekonomik ve kültürel bağları güçlendirme hedefiyle çalışmalar yürüten ATIC ile bir protokol imzaladık. Protokol kapsamında DIŞYÖNDER ve ATIC düzenli bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortak eğitim, seminer ve çalıştayların düzenlenmesi ve dış ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayacak projeler hazırlanması gibi konularda işbirliği yapacak."