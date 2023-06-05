DIŞYÖNDER Başkanı: Yeni kabine üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen bir ekonomi politikası ile sorunları aşarız

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Dr. Hakan Çınar, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin, 'Ülkemizin kalkınması ve refahı için önemli bir katkı sağlayacağınıza inancımız sonsuz. Üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen bir ekonomi politikası ile sorunları aşarız.' ifadelerini kullandı.

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Dr. Hakan Çınar, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin, "Ülkemizin kalkınması ve refahı için önemli bir katkı sağlayacağınıza inancımız sonsuz. Üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen bir ekonomi politikası ile sorunları aşarız." ifadelerini kullandı.

Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılının kabinesini oluşturan isimleri kutlayan Çınar, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan yeni kabinenin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen bir ekonomi politikası ile sorunları aşarız. Ülkemizin kalkınması ve refahı için önemli bir katkı sağlayacağınıza inancımız sonsuz. Üretim ve ihracat tarafında çözüm bekleyen önemli başlıklarımız var. Öte yandan krediler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların çözülmesi gerekiyor. Üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen bir ekonomi politikasıyla içinde bulunduğumuz süreçten çok hızlı bir şekilde çıkabileceğimize inanıyoruz. Bu süreçte bakanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz."