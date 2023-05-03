DİSK-AR: Emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 68,7

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), nisan ayına ilişkin ortalama gıda enflasyonunu yüzde 53,9, emeklilerin gıda enflasyonunun ise yüzde 68,7 olarak hesapladı. DİSK-AR'dan yapılan açıklamada, "TÜİK tarafından yayımlanan resmi ortalama enflasyon oranları, farklı gelir gruplarının gerçeğini yansıtmıyor. Resmi ortalama enflasyon oranları, düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir" denildi.

DİSK-AR'dan bugün yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aylık 2,39 ve yıllık 67,20 olarak duyurduğu resmi enflasyon oranlarının emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirli gruplarının gerçeğini yansıtmadığını belirtildi. DİSK-AR, nisan ayında düşük gelirlilerin hissettiği gıda enflasyonunu ortalama yüzde 53,9, emeklilerin gıda enflasyonun ise yüzde 68,7 olarak hesapladığını duyurdu. DİSK-AR'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"GIDA ENFLASYONU ORTALAMA YÜZDE 53,9 OLARAK GERÇEKLEŞİRKEN EMEKLİLERDE GIDA ENFLASYONU YÜZDE 68,7 OLDU"

"TÜFE'deki değişim, 2023 Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 ve bir önceki ayın aynı ayına göre yüzde 43,68 olarak gerçekleşti.

Ancak TÜİK tarafından yayımlanan resmi ortalama enflasyon oranları, farklı gelir gruplarının gerçeğini yansıtmıyor. Resmi ortalama enflasyon oranları, düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir. Bu nedenle DİSK-AR olarak, TÜİK'in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği gıda enflasyonunu yeniden hesaplıyoruz. Yaptığımız hesaplamaya göre; gıda enflasyonu ortalama yüzde 53,9 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 68,7 oldu. Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 58,6 olurken düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 69,5, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 79,6 olarak gerçekleşti.

"BÖYLECE EN YOKSUL GELİR GRUBU YÜZDE 79,6 ORANINDA GIDA ENFLASYONU HİSSEDERKEN EN YÜKSEK GELİR GRUBU İSE YÜZDE 39,7 ORANINDA GIDA ENFLASYONU HİSSETMİŞ OLDU"

Dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 53,4 olurken en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 39,7 oldu. Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 79,6 oranında gıda enflasyonu hissederken en yüksek gelir grubu ise yüzde 39,7 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum, enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

AKP, enflasyonu artırmaya devam ediyor. Aralık 2002'de yüzde 29,7 olan enflasyon oranı, Nisan 2023'te yüzde 43,6 oldu.

"GIDA ENFLASYONU 2023'TE YÜZDE 53,9'A YÜKSELDİ"

TÜFE ve gıda fiyatları endeksi artmaya devam ediyor. 2005 yılında 115 olan TÜFE, 2023'te 1.300'e yükseldi. 2005'te 111,9 olan gıda fiyatları endeksi ise 2023'te 1.921'e yükseldi. Böylece 2005'ten bu yana TÜFE 1185 puan, gıda fiyatları endeksi 1.810 puan arttı. 2005'te yüzde 8,18 olan enflasyon oranı, 2023'te yüzde 43,6 oldu. 2005'te yüzde 5,2 olan gıda enflasyonu ise 2023'te yüzde 53,9'a yükseldi.

Öte yandan, son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark açılmaya başladı. Nisan 2023'te, 2003: 100 bazlı TÜFE endeksi 1.300 olurken gıda enflasyonu endeksi 1.921 oldu."