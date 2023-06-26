Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Karadağ-Türk Ticaret Odası, İkili Ticari ve Yatırım İlişkilerimize Güç Katacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ-Türk Ticaret Odası açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Karadağ arasındaki güçlü bağların ekonomi alanında da her geçen gün derinleştiğine dikkat çekti. Bakan Fidan, sivil havacılık alanında da iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendiğini vurguladı.

Karadağ-Türk Ticaret Odası açılışında katılımcılara hitap eden Bakan Fidan, Türkiye-Karadağ arasındaki bağların güçlendiğini ve derinleştiğini belirterek, "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi vesilesiyle geldiğim dost ve müttefik Karadağ'da sizlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını getirdim. Karadağ ile tarihi, insani, siyasi ve kültürel bağlara sahibiz. Bu güçlü bağlar, ekonomi alanında da her geçen gün derinleşmektedir. Karadağ, stratejik konumuyla, altyapısıyla ve turizm potansiyeliyle Adriyatik Denizi'ne açılan coğrafi ve lojistik bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Nitekim Türk sermayeli yatırımların toplam tutarı 344 milyon euroya ulaşmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Karadağ'da en üst sıralarda bulunmaktayız. Serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesiyle geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz 200 milyon doları aşmış bulunmaktadır. Ticaret adamlarımızın ortaya koyduğu 250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefimize bu yıl sonunda ulaşmayı öngörüyoruz. Ama sanıyorum ki bu rakam Sayın Cumhurbaşkanlarımız için yeterli olmayacak" dedi.

"Karadağ-Türk Ticaret Odası'nın faaliyete geçmesi, bu güzel ülkeyle ikili ticari ve yatırım ilişkilerimizin gücüne güç katacaktır. Türk Ticaret Odası'nın hayırlı olmasını diliyor, odanın kurulmasında emeği geçenlere bu vesileyle en içten teşekkürlerimi sunuyorum."