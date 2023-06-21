Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay: Avrupa Birliği Desteği Projesi Türkiye için büyük bir kazanç olacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, 'Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi'ne (SKUP)' yönelik 'Dışarıdaki yenilikleri Türkiye'ye taşıma amacı güdüyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak gereken desteği vereceğiz.' dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, "Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi'ne (SKUP)" yönelik "Dışarıdaki yenilikleri Türkiye'ye taşıma amacı güdüyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak gereken desteği vereceğiz." dedi.

"Avrupa Hareketlilik Haftası ve SKUP" tanıtımı,Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliğinde (TBB) yapıldı.

TBB ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, bu seneki teması "Şehrini keşfet, enerjini koru" olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın farkındalık oluşturduğuna dikkat çekildi.

Bozay, "Burada kastedilen enerjinin iki anlamı var. Birincisi boşa harcamadan tüketilen enerji, ikincisi de bunu yaparken korumamız gereken toplumsal enerji." ifadelerini kullandı.

Projenin Türkiye için büyük bir kazanç olacağını aktaran Bozay, kentsel hareketliliğin önemini vurgulayarak, dışarıdaki yenilikleri Türkiye'ye taşımayı amaçladıklarını ve bu projeye gereken her türlü desteğin verileceğini kaydetti.

Türkiye'de 10 büyük şehir projeye dahil oldu

Meyer-Landrut ise konuşmasında Türkiye'de 10 büyük şehrin projeye dahil olduğunu belirterek, projenin diğer şehirler için de ilham kaynağı olmasını diledi.

Projenin, enerji kullanımı açısından, vatandaşlara daha temiz, sağlıklı ve düşük maliyetli seçenekler sunmayı amaçladığına işaret eden Meyer-Landrut, enerji tasarrufu için toplu taşıma kullanma ve fiziksel olarak daha aktif olma gibi önerilerde bulundu.