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DİSİDER Başkanı, Boykot Çağrılarına Karşı Çıkıyor

DİSİDER Başkanı, Boykot Çağrılarına Karşı Çıkıyor
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Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Başkanı Şeyhmus Akbaş, boykot çağrılarını eleştirerek, bunun toplumsal kutuplaşmayı artırdığını ve ekonomiye zarar vereceğini belirtti. Akbaş, siyasi aktörleri daha sorumlu davranmaya davet etti.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Başkanı Şeyhmus Akbaş, boykot çağrısının demokratik protesto hakkının ötesine geçtiğini belirterek, "Toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmektedir. İş dünyası olarak, bu tür boykot çağrılarını tasvip etmediğimizi açıkça ifade etmek isteriz" dedi.

DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, sosyal ve görsel medyada boykot çağrılarını endişeyle takip ettiklerini söyledi. Bu çağrıların demokratik protesto hakkının ötesine geçerek toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmekte olduğunu belirten Akbaş, "İş dünyası olarak, bu tür boykot çağrılarını tasvip etmediğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Türkiye, kırılgan bir ekonomik süreçten geçerken ve küresel güçler farklı hesaplar peşinde koşarken, 1970'li yılların kaos ortamını hatırlatan adımların kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Bu nedenle tüm siyasi aktörleri, daha sorumlu ve hassas bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Özellikle belirtmek isteriz, demokratik eylemler, hukuki çerçevede kaldığı sürece değerlidir ve demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Ancak bu sürecin toplumsal huzuru bozacak ve kutuplaşmayı derinleştirecek bir noktaya taşınmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isteriz" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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