DİSİDER Başkanı Akbaş: 'Barış ve normalleşme, kalkınmanın anahtarıdır'

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, terör örgütü PKK'nın mayıs ayında kendini feshetmesi, 11 Temmuzda silahların yakılması ve Türkiye'den tüm unsurlarıyla çekildiğini açıklaması, Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildiğini söyledi.

DİSİDER Başkanı Akbaş, terör örgütü PKK'nın ülke sınırlarından çekildiğini açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Bu gelişmenin uzun yıllardır toplumsal huzuru, ekonomik istikrarı ve bölgesel kalkınmayı olumsuz etkileyen bir sürecin sona ermesi yönünde güçlü bir umut doğurduğunu belirten Akbaş, "Bu noktaya Terörsüz Türkiye Projesi başlatan Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı siyasi irade, diğer siyasi partilerin sürece verdiği destek, toplumun her kesiminde yükselen barış talebi, halkın sağduyusu ve diyalog zeminlerinin güçlenmesiyle gelinmiştir. Yıllar süren acıların, kayıpların ve gerilimlerin ardından artık toplumun her ferdi, geleceğini çatışma değil, uzlaşı üzerine inşa etmek istemektedir. Bu ortak irade, ülkemizin en büyük kazanımıdır. Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) olarak bizler, bu açıklamayı barışın, diyalogun ve toplumsal bütünleşmenin önünü açacak tarihi bir fırsat olarak görmekteyiz. Kalıcı barışın sağlanması yalnızca güvenlik açısından değil üretim, yatırım, istihdam ve refah açısından da ülkemizin geleceği için en büyük kazanım olacaktır. Huzur olmadan kalkınma, barış olmadan üretim olmaz. Barışın kalıcı hale gelmesi girişimciliğin, sanayinin, ihracatın ve turizmin güçlenmesini sağlayacak, Diyarbakır başta olmak üzere tüm bölgenin potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Bu yeni dönemde hepimize düşen görev, geçmişin acılarında değil geleceğin ortak refahında buluşmaktır. Toplumun tüm kesimlerini sağduyuya, dayanışmaya ve sürece katkı sunmaya davet ediyoruz. Barışın temeli, birlikte üretmekten geçer. DİSİDER olarak, ülkemizin huzuru, kalkınması ve geleceği için üzerimize düşen her sorumluluğu almaya hazırız" dedi. - DİYARBAKIR