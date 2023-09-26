Dış Ticaret Zirvesi Tanıtıldı

? Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü'nün ortaklaşa düzenleyeceği Dış Ticaret Zirvesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda 18 Ekim'de 'uluslararası ticarette 100 yılın mirası ve sürdürülebilir gelecek vizyonu' temasıyla Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu'nda yapılacak olan zirveye yönelik bilgi verildi.

İKÜ'nün toplantı salonunda gerçekleşen kahvaltılı toplantıda konuşan DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar, 'Derneği 4 yıl önce kurduk. Dış ticaretin paydaşlarından oluşuyor. 40'ı kurumsal olmak üzere 200'ü aşkın üyemiz var. Kendimize Türkiye'nin dış ticarette mutfağı olarak görüyoruz, sahayız diyoruz. STK ve üniversite iş birliğiyle ilk kez Dış Ticaret Zirvesi yapacağız. Ticaret Bakanlığı da destekliyor, ithalat, gümrük, lojistik gibi dış ticaretin her yönünün ele alınacağı bir zirve olacak. Bakanlıktan, Eximbank'tan, TİM'den, lojistik ve iş dünyasından önemli konuşmacılarımız olacak' dedi.

DIŞ TİCARETİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ

Dr. Çınar, 'İş insanlarını başarı hikayelerini anlatacak, dış ticarette önümüze çıkan engelleri konuşacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü ve mottomuz sürdürülebilirlik. Yeni bir yüz yıla giriyoruz Türkiye için dış ticaretin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Daha iyi yerlere gelmemiz için kralın çıplak olduğu yerlerde 'kral çıplak' demek zorundayız. Aksi halde iyileştirme yapamayız. Zirvede hem dünyanın sürdürülebilir olmasını hem de ülkemizin dış ticaretini ve şirketlerin sürdürülebilirliğini konuşacağız. Zirvenin sonunda Türkiye'de hizmet ve mal ihracatında ilk 3'e girmiş firmalarımıza ödül vereceğiz. Ayrıca 5 kategori daha belirledik en sürdürülebilir, çevreci, girişimci, dijital gibi başlıklar belirledik. Üniversite ile alanlarında en iyi şirketleri seçmeye çalıştık, onlara da ödül vereceğiz ve müzik dinletisiyle etkinliği bitireceğiz? diye konuştu.

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nebile Korucu Gümüşoğlu ise 'Bölüm olarak öncelikli hedefimiz sektör ve akademi iş birliğini sağlamak. Bu mottoyla birçok firmayla iş birliği protokolü imzalıyoruz. Amacımız hem hocalarımızın önünü açıp farklı projeler üretmelerini sağlamak hem de öğrencilerin staj ve iş imkanlarını artırmak. Zirveyi de bu kapsamda yapıyoruz ve çok önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

4 farklı oturumun yapılacağı zirve, ödül töreni ve müzik dinletisiyle sona erecek.