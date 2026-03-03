Dış Ticaret Verilerine Göre, Ham Madde Hem İhracatta Hem İthalatta En Yüksek Paya Sahip Oldu

(ANKARA) - Türkiye'nin Şubat ayı dış ticaretinde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,1 artışla 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,6'ya gerilerken, ham madde (ara malları) hem ihracatta hem ithalatta en yüksek paya sahip grup oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 artarak 21 milyar 65 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 6,1 artışla 30 milyar 271 milyon dolar oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ocak-Şubat döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 41 milyar 380 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artışla 58 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece iki aylık dış ticaret hacmi 100 milyar 346 milyon dolar oldu. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre, dış ticaret hacmi yüzde 4,2 artışla 51 milyar 336 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 1,2 azalarak 41 milyar 380 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 58 milyar 966 milyon dolar oldu ve dış ticaret hacmi 100 milyar 346 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat ayında 3,1 puan azalarak yüzde 69,6'ya gerilerken, enerji hariç hesaplandığında oran yüzde 80,4, enerji ve altın hariç hesaplandığında ise yüzde 86,9 olarak kaydedildi.

Çin ithalatta ilk sırada yer aldı

Ülke bazında ihracatta Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 855 milyon dolar olurken, ABD'ye 1 milyar 248 milyon dolar, İngiltere'ye ise 1 milyar 174 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. İlk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,7 olarak kaydedildi.

İthalatta ise Çin başı çekti. Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 126 milyon dolar, Almanya'dan 2 milyar 219 milyon dolar ve İsviçre'den 1 milyar 685 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 50,8 oldu.

Ülke gruplarına göre değerlendirildiğinde, ihracatta Avrupa Birliği (AB-27) 9 milyar 244 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri 3 milyar 270 milyon dolar, Diğer Avrupa Ülkeleri ise 3 milyar 130 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İthalatta ise AB-27'den 9 milyar 55 milyon dolar, Asya Ülkeleri'nden 7 milyar 904 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri'nden 4 milyar 284 milyon dolar ithalat yapıldı.

İthalatta en fazla alım hammade grubunda oldu

Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre şubatta en çok ihracat 10 milyar 526 milyon dolarla ham madde (ara malları) grubunda gerçekleşti. Bu grubu 7 milyar 4 milyon dolarla tüketim malları ve 3 milyar 185 milyon dolarla yatırım (sermaye) malları izledi. İthalatta en fazla alım 21 milyar 908 milyon dolarla ham madde grubunda yapılırken, tüketim malları 4 milyar 160 milyon dolar, yatırım malları ise 4 milyar 14 milyon dolarla takip etti.

Sektörel dağılımda ihracatın yüzde 93,8'i imalat sanayi sektöründen gelirken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 4,0, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise yüzde 1,5 pay aldı. İthalatta ise imalat sanayi yüzde 80,5, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 13,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 4,1 paya sahip oldu.

Kaynak: ANKA