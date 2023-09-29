Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin ağustos ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, ithalatta ara mallarının payı yüzde 71,4 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan ağustos ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta ağustosta imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu.

Ocak-ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ağustosta ara mallarının payı 71,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,7 olarak hesaplandı.

Ocak-ağustos döneminde ise ara mallarının payı yüzde 73,8, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,3 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Ağustosta ihracatta ilk sırayı 1 milyar 782 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 323 milyon dolarla ABD, 1 milyar 91 milyon dolarla Irak, 1 milyar 63 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 877 milyon dolarla İtalya izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,4'ünü oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 14 milyar 159 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 9 milyar 810 milyon dolarla ABD, 8 milyar 99 milyon dolarla İtalya, 8 milyar 20 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 7 milyar 738 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29'una karşılık geldi.

Ağustosta ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 829 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 3 milyar 339 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 555 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 988 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 449 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,5'ini oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde ise ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden yapılan ithalatın tutarı 31 milyar 722 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 30 milyar 670 milyon dolarla Çin, 18 milyar 833 milyon dolarla Almanya, 15 milyar 698 milyon dolarla İsviçre, 10 milyar 591 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,5'ine karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 4,4 artarken, ithalat yüzde 4,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 1,9 artarken, ithalat yüzde 7 azalış gösterdi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ağustosta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde "ISIC Rev.4"e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 hesaplandı. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 oldu.

Ağustosta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,1 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7 olarak kaydedildi.

Ocak-ağustos döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,4 oldu. Söz konusu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ağustosta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 azalarak 19 milyar 438 milyon dolara, ithalat da yüzde 7,9 gerileyerek 28 milyar 303 milyon dolara düştü.

Ağustosta dış ticaret açığı yüzde 21,3 azalarak 11 milyar 266 milyon dolardan 8 milyar 864 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2022'de yüzde 63,4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 68,7'ye yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 azalarak 149 milyar 800 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 2,5 artışla 231 milyar 159 milyon dolara çıktı.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,3 artarak 71 milyar 154 milyon dolardan 81 milyar 359 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2022'de yüzde 68,4 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 64,8 oldu.

(Bitti)