Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin mayıs ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95,1, ithalatta ara mallarının payı yüzde 74 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta mayısta imalat sanayisinin payı yüzde 95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta mayısta ara mallarının payı yüzde 74, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 12 olarak hesaplandı. Ocak-mayıs döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,6, sermaye mallarının payı yüzde 13 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,3 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Mayısta ihracatta ilk sırayı 1 milyar 811 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 306 milyon dolarla ABD, 1 milyar 56 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 11 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 4 milyon dolar ile İtalya izledi. Mayısta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,6'sını oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 8 milyar 924 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 6 milyar 58 milyon dolarla ABD, 5 milyar 152 milyon dolarla İtalya, 4 milyar 934 milyon dolarla Birleşik Krallık, 4 milyar 858 milyon dolarla Rusya takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2'sine karşılık geldi.

Mayısta ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 4 milyar 569 milyon dolar oldu. Rusya'yı 4 milyar 347 milyon dolarla Çin, 2 milyar 671 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 809 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 1 milyar 633 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44'ünü oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya alırken bu ülkeden 21 milyar 822 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Rusya'yı 18 milyar 483 milyon dolarla Çin, 11 milyar 428 milyon dolarla Almanya, 10 milyar 478 milyon dolarla İsviçre, 6 milyar 454 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,3'üne karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, mayısta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 1,3, ithalat yüzde 9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 0,4, ithalat yüzde 5,8 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Mayısta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,1 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde "ISIC Rev.4"e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 olarak hesaplandı. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 oldu.

Mayısta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,6 olarak kaydedildi.

Ocak-mayıs döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,4 oldu. Söz konusu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre mayısta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,7 artarak 19 milyar 594 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 artışla 31 milyar 786 milyon dolar oldu.

Mayısta dış ticaret açığı yüzde 26,3 artarak 9 milyar 651 milyon dolardan 12 milyar 192 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2022'de yüzde 64,5 iken geçen ay yüzde 61,6'ya geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 azalarak 93 milyar 371 milyon dolara düşerken ithalat yüzde 7 artışla 148 milyar 733 milyon dolara ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 29,4 artarak 42 milyar 778 milyon dolardan 55 milyar 362 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2022 döneminde yüzde 69,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 62,8'e geriledi.

(Bitti)