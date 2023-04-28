Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin mart ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,9, ithalatta ara malların payı yüzde 72,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan mart ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta martta imalat sanayisinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,3 oldu.

Ocak-mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta martta ara malların payı yüzde 72,8, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,2 olarak hesaplandı. Ocak-mart döneminde ise ara malların payı yüzde 76,8, sermaye mallarının payı yüzde 12,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,6 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Martta ihracatta ilk sırayı 2 milyar 6 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 384 milyon dolarla ABD, 1 milyar 191 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 130 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 112 milyon dolar ile Irak izledi. Şubatta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,9'unu oluşturdu.

Ocak-mart döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 5 milyar 528 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 3 milyar 656 milyon dolarla ABD, 3 milyar 223 milyon dolarla İtalya, 3 milyar 102 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 933 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'una karşılık geldi.

Martta ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 3 milyar 863 milyon dolar oldu. Rusya'yı 3 milyar 787 milyon dolarla Çin, 2 milyar 694 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 408 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 393 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.

Ocak-mart döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya alırken bu ülkeden 13 milyar 77 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 10 milyar 444 milyon dolarla Çin, 9 milyar 164 milyon dolarla İsviçre, 6 milyar 582 milyon dolarla Almanya, 3 milyar 702 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,6'sını oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, martta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 12,5 artarken ithalat yüzde 7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise martta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 4,7, ithalat yüzde 3,7 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Martta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde "ISIC Rev.4"e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 olarak hesaplandı. Ocak-mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 oldu.

Martta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,5 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,8 olarak belirlendi.

Ocak-mart döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,6 olarak hesaplandı. Ocak-mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre martta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 artarak 21 milyar 586 milyon dolar, ithalat yüzde 2,2 artışla 30 milyar 318 milyon dolar oldu.

Martta dış ticaret açığı yüzde 3,3 artarak 8 milyar 452 milyon dolardan 8 milyar 732 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2022'de yüzde 71,5 iken geçen ay yüzde 71,2'ye geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 azalarak 56 milyar 142 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 9,8 artışla 91 milyar 60 milyon dolara yükseldi.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,5 artarak 26 milyar 345 milyon dolardan 34 milyar 918 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2022 döneminde yüzde 68,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 61,7'ye geriledi.

(Bitti)