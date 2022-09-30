Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haberi! Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı

Ekonomi Haberleri

Eskişehir haberi! Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı

Eskişehir haberler... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre ağustos ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre ağustos ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2022 ağustos ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14 artarak 106 milyon 967 bin dolar, ithalat yüzde 2 artarak 2022 ağustos ayında 87 milyon 860 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 40,4 arttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Eskişehir İhracat Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title