Eskişehir haberi! Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı

Eskişehir haberler... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre ağustos ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre ağustos ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2022 ağustos ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14 artarak 106 milyon 967 bin dolar, ithalat yüzde 2 artarak 2022 ağustos ayında 87 milyon 860 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 40,4 arttı. - ESKİŞEHİR