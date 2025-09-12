Haberler

Dış Ticaret Haddinde Artış: Temmuz 2025 Verileri

Dış Ticaret Haddinde Artış: Temmuz 2025 Verileri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Temmuz 2025'te dış ticaret hadde 3,8 puan artarak 92,2'ye ulaştı. İhracat birim değer endeksi yıllık yüzde 4,7, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 0,4 artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayında dış ticaret haddinin, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,8 puan artarak 92,2 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 arttı, yakıtlarda yüzde 6,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 arttı. İhracat miktar endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, yakıtlarda yüzde 17,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,6 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 0,4 ARTTI

İthalat birim değer endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2 arttı, yakıtlarda yüzde 8,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı. İthalat miktar endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 6,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,6 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,8 puan artarak, 2025 yılı Temmuz ayında 92,2 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu

Yıllardır süren savaş bitmiyor! Barış müzakereleri durduruldu
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Manavgat Belediye'sinin deposundan servet çıktı! 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...

Başkanının yeğeni itiraf etti, belediye deposundan servet çıktı
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

İntihar iddiasının ardından ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.