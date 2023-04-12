Dış ticaret haddi Şubat ayında 10,4 puan arttı

2022 yılı Şubat ayında 74,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 10,4 puan artarak, 2023 yılı Şubat ayında 84,9 oldu.

2022 yılı Şubat ayında 74,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 10,4 puan artarak, 2023 yılı Şubat ayında 84,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8 ve yakıtlarda yüzde 1,0 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 10,5 azaldı

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 azalırken, yakıtlarda yüzde 15,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 8,2 azaldı

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,9, yakıtlarda yüzde 25,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 20 arttı

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 30,0, yakıtlarda yüzde 16,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Ocak ayında 149,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,3 azalarak, 2023 Şubat ayında 132,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Şubat ayında 140,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10,5 azalarak, 2023 Şubat ayında 126,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Ocak ayında 134,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,8 azalarak, 2023 Şubat ayında 132,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Şubat ayında 104,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 20,0 artarak, 2023 Şubat ayında 125,0 oldu.

Dış ticaret haddi 2023 yılı Şubat ayında 84,9 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Şubat ayında 74,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 10,4 puan artarak, 2023 yılı Şubat ayında 84,9 oldu. - İSTANBUL