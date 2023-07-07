Dış Ticaret Haddi Mayıs Ayında Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret haddinin Mayıs 2023 döneminde geçen yılın aynı ayına göre 10,4 puan artarak 86,8 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8 ve yakıtlarda yüzde 38,2 azaldı. İhracat miktar endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,5, yakıtlarda yüzde 47,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,4 arttı.İthalat birim değer endeksi, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 26,2, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,1 azaldı. İthalat miktar endeksi, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 80,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,6, yakıtlarda yüzde 13,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 38,6 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 10,4 puan artarak 86,8 oldu.