Dış ticaret eğitim başvurusunda son gün

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nca düzenlenecek olan 'Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi' başvuruları bugün sona eriyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nca düzenlenecek olan 'Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi' başvuruları bugün sona eriyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu'nun girişimleriyle düzenlenen ve ihracat yapma isteğinde olan firmalara veya hali hazırda ihracat yapan ancak ihracat payını artırmak isteyen firmalara yönelik 'Dış Ticaret ve Sınır Ticareti Eğitimi' 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak. 26.08.2022 tarihinde sona erecek olan 30 saatlik eğitimi Dış Ticaret Uzmanı ve Eğitimcisi Recep Heptaş verecek.

Ayrıca bireysel olarak danışmanlık hizmeti sunulacak olan eğitimde, sınır ticareti, pazarlama, dijital pazarlama, gümrük, dış ticaret, lojistik, dış ticaret istihbarat eğitimi, e-ihracat ve e-ticaret ile ihracatçılar birliği işlemleri konularında katılımcılar bilgilendirilecek. - KARS