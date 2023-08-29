Tüik: Dış Ticaret Açığı Temmuz Ayında Yüzde 14,2 Artarak, 12 Milyar 217 Milyon Dolara Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 temmuz ayında yüzde 63,4 iken, 2023 temmuz ayında yüzde 62,2'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 temmuz ayında yüzde 63,4 iken, 2023 temmuz ayında yüzde 62,2'ye geriledi.

TÜİK, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 artarak 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILIN İLK 6 AYINDA İHRACAT YÜZDE 0,7 AZALIRKEN, İTHALAT YÜZDE 5,0 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolar, ithalat yüzde 5,0 artarak 216 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYINDA ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 9,9, İTHALAT YÜZDE 24,1 ARTIŞ GÖSTERDİ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Temmuz ayında yüzde 9,9 artarak 16 milyar 821 milyon dolardan, 18 milyar 485 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 24,1 artarak 19 milyar 761 milyon dolardan, 24 milyar 520 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 6 milyar 35 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 17,6 artarak 43 milyar 5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,4 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZ AYINDA YÜZDE 14,2 ARTTI

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan, 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 temmuz ayında yüzde 63,4 iken, 2023 temmuz ayında yüzde 62,2'ye geriledi.

YILIN İLK 6 AYINDAKİ DIŞ TİCARET AÇIĞI İSE YÜZDE 18,1 ARTIŞ GÖSTERDİ

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,1 artarak 62 milyar 279 milyon dolardan, 73 milyar 539 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 ocak-temmuz döneminde yüzde 69,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 66,1'e geriledi.

TEMMUZ AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 92,9 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 92,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5,0, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 temmuz ayında ara mallarının payı yüzde 69,5, sermaye mallarının payı yüzde 15,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,6 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı yüzde 74,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,1 oldu.

TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 673 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 103 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 101 milyon dolar ile ABD, 978 milyon dolar ile Irak, 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,0'ını oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 378 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 489 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 265 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 958 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 6 milyar 648 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,1'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 603 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 650 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 839 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 458 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 602 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,9'unu oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 28 milyar 384 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 26 milyar 841 milyon dolar ile Çin, 16 milyar 278 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 249 milyon dolar ile İsviçre, 9 milyar 145 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT TEMMUZDA YÜZDE 4,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; temmuzda bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,5 azalırken, ithalat yüzde 11,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2023 yılı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,1 azalırken, ithalat yüzde 2,4 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,4'TE KALDI

Temmuz ayında yüksek teknoloji imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise yüzde 3,4'te kaldı. Ocak-temmuz döneminde yüksek teknoloji imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 seviyesinde iken aynı dönemdeki yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise yüzde 3,6 seviyesinde.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 10,6 seviyesinde. Ocak-temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,8'de. Söz konusu dönemde, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,3 düzeyinde.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT TEMMUZDA 18 MİLYAR 198 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Temmuz ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 18 milyar 198 milyon dolar, ithalat yüzde 11,6 artarak 29 milyar 686 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 19,3 artarak 9 milyar 628 milyon dolardan 11 milyar 488 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Temmuz ayında yüzde 63,8 iken, 2023 Temmuz ayında yüzde 61,3'e geriledi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE OCAK-TEMMUZDA 130 MİLYAR 471 MİLYON LİRALIK İHRACAT YAPILDI

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 130 milyar 471 milyon dolar, ithalat yüzde 4,2 artarak 202 milyar 858 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 20,9 artarak 59 milyar 888 milyon dolardan, 72 milyar 387 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 69,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 64,3'e geriledi.