Dış Ticaret Açığı Nisan Ayında Azaldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Yıllıklandırılmış bazda 2023 Nisan ayında 120,4 milyar dolar olan dış ticaret açığı nisan ayı itibarı ile 27,3 milyar dolar azalarak (yüzde 22,7 oranında azalış) 93 milyar dolara gerilemiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yazılı açıklama ile dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliği ile açıklanan 2024 yılı Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bakan Bolat, "2024 yılının ilk dört ayında dış ticaret açığımız, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün etkisi ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 oranında azalarak 30,2 milyar dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış bazda ise 2023 Nisan ayında 120,4 milyar dolar olan dış ticaret açığı nisan ayı itibarı ile 27,3 milyar dolar azalarak (yüzde 22,7 oranında azalış) 93 milyar dolara gerilemiştir. 2024 yılında ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceği ve dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceği öngörülmektedir. Katma değer, yenilikçilik ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejiler ile Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da artırmak için çalışmalarımıza kararlıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'4 AYLIK İTHALAT YÜZDE 9 AZALDI'

Bolat, negatif takvim etkisine rağmen ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydederek, "Böylece 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracatımız yüzde 2,7 oranında artarak 82,8 milyar dolar olmuştur. 2024 Nisan ayı itibarı ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı göre yüzde 2,5 oranında artarak 257,6 milyar dolar olmuştur. 2024 Nisan ayında ithalatımız yüzde 4 oranında artarak 29,1 milyar dolar olurken, yılın ilk 4 ayında ithalatımız yüzde 9 oranında düşerek 113,1 milyar dolar olmuştur. 2024 Nisan ayında yıllıklandırılmış ithalatımız yüzde 5,7 oranında azalarak 350,6 milyar dolar olmuştur. 2023 yılı Nisan ayında yıllıklandırılmış bazda yüzde 67,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 Nisan ayında 5,8 yüzde puan artışla yüzde 73,5"e yükselmiştir" dedi.