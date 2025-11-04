Haberler

Diş Fırçalama Alışkanlıklarında Yapılan Hatalar Ağız Sağlığını Tehdit Ediyor

Güncelleme:
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Dr. Taha Aktaş, diş fırçalama alışkanlıklarına dair yanlış uygulamaların ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyebileceğini, doğru tekniklerle yapılan fırçalamanın daha etkili olduğunu vurguladı.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Dr. Taha Aktaş, diş fırçalama alışkanlığında yapılan yaygın hataların bakım rutininin etkisini azaltabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, ağız ve diş sağlığının yalnızca düzenli fırçalamaya değil, doğru tekniklere de bağlı olduğunu vurguladı.

Aktaş, "Dişlerinizi kaç kez fırçaladığınızdan çok, nasıl fırçaladığınız önemli. En doğru yöntemle yapılan bir fırçalama, günde bir kez bile olsa yeterli koruma sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Dişleri günde iki kez fırçalamanın ideal olmasına rağmen aceleyle yapıldığında etkisiz kaldığına değinen Aktaş, "Sabah ve akşam düzenli fırçalamak önemli ama asıl fark, her dişe zaman ayırarak, küçük dairesel hareketlerle, bastırmadan fırçalamak. Diş ve diş eti hattı en sık hastalıkların başladığı bölge, bu alanın ihmal edilmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Dr. Aktaş, asitli içecekler ve kahvenin diş minesini yumuşattığını, bu tür içeceklerden hemen sonra dişleri fırçalamanın mine tabakasına zarar vereceğini aktardı.

Kahvaltıdan sonra diş fırçalanması halinde en az 30 dakika beklenmesi gerektiğine değinen Aktaş, dişleri yemek sonrası yerine kahvaltıdan önce fırçalamanın daha doğru olacağını kaydetti.

"Fırçalamadan sonra suyla çalkalamayın"

Aktaş, fırçalama sonrası ağzı suyla çalkalamanın da hatalı bir davranış olduğunu belirterek, "Diş macununu tükürün ama ağzınızı çalkalamayın. Çünkü su, macundaki florürün koruyucu etkisini azaltır. Florür diş yüzeyinde ne kadar uzun kalırsa, çürüklerden o kadar iyi korur." değerlendirmesini yaptı.

Diş macunu seçerken marka yerine içeriğe dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Dr. Aktaş, şunları kaydetti:

"Florür, diş minesini güçlendiren en etkili madde. Beyazlatıcı ya da kömürlü diş macunları estetik vaat etse de asıl koruyucu etkiyi florür sağlar. Bu nedenle pahalı ürünlere yönelmek yerine florürlü bir diş macunu tercih etmek yeterli. Diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi veya ara yüz fırçası kullanımı da diş eti hastalıklarını önlemede büyük rol oynar. Diş fırçalamak tek başına yeterli değil. Ağız bakımında bütüncül yaklaşım, hem estetik hem de sağlıklı bir gülümsemenin anahtarı."

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Kilis
