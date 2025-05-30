Diş Ağrısı MS Hastalığının Habercisi Olabilir

Diş Ağrısı MS Hastalığının Habercisi Olabilir
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Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Doç. Dr. Nurettin Diker, diş ağrısı gibi şikayetlerin, Multipl Skleroz (MS) hastalığının ilk belirtileri olabileceğini açıkladı. MS'in bazı durumlarda ağız ve çene bölgesinde kendini gösterebileceğini vurgulayan Diker, toplumda hastalığa dair farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Doç. Dr. Nurettin Diker, diş ağrısı sanılan şikayetlerin, Multipl Skleroz (MS) hastalığının habercisi olabileceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yaklaşık 80 bin kişinin mücadele ettiği MS hastalığında, ilk belirtiler, diş ağrısı, yüz uyuşması ya da konuşma bozukluğu şeklinde ortaya çıkabiliyor.

Açıklamada 30 Mayıs Dünya MS Günü kapsamındaki görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Nurettin Diker, bazı hastalarda MS'in, beyinden önce ağız ve çene bölgesinde kendini gösterebildiğini vurgulayarak, "Yüz ağrısı, çene uyuşması, konuşma ve yutma güçlüğü gibi şikayetlerle bize gelen hastaların bazılarında, aslında ilk MS bulgularını gözlemliyoruz. Bu bulgular genellikle diş ağrısı zannedilerek yıllarca yanlış tedavilerle erteleniyor." ifadelerini kullandı.

Diker, diş hekimlerinin de MS'in ilk sinyallerini fark edebileceğini aktardı.

MS'lilerde diş eti hastalıklarının ve çürüklerin görülme oranı sağlıklı bireylere göre çok daha yüksek olduğunun altını çizen Diker, "Bu sadece ağız değil, genel sağlığı da tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diker, yüzde bıçak saplanır gibi gelen ağrıların olduğu ancak çürük olmayan durumlarda, bunun sinirsel bir köken taşıyor olabileceğini aktararak, MS ihtimalinin mutlaka araştırılması gerektiğini belirtti.

MS tedavisinde kullanılan bazı ilaçların ağız sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabildiğini kaydeden Diker, şunları kaydetti:

"Antidepresanlar, antikonvülzanlar ve kortikosteroidler; ağız kuruluğu, tat kaybı, ağız yanması ve çürük oluşumuna neden olabiliyor. İlaçlar sadece hastalığı değil, ağız içini de etkiliyor. MS hastalarında günün ilerleyen saatlerinde yorgunluk artar. Diş tedavilerinin sabah saatlerine alınması ve kısa süreli olması gerekiyor. Toplumda hastalığın belirtilerine dair farkındalık düşük seviyede. MS sandığınızdan daha yakın. Diş eti kanaması, konuşma bozukluğu ya da ağızda uyuşma varsa, bu sadece diş sorunu değil, bir sinir hastalığının habercisi olabilir. Özellikle genç bireylerde görülen açıklanamayan yüz ağrıları ve diş eti problemleri sistemik bir uyarı olabilir."

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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