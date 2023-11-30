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Diplomatlar, Çin'in Shenzhen kentindeki yeşil enerji ve akıllı ulaşım alanlarını inceledi

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12 ülkeden diplomatik elçiler, Çin'in Shenzhen kentindeki yeni enerji ve akıllı ulaşım alanlarındaki başarıları incelemek için bir tur düzenledi. Shenzhen'in yeşil ve düşük karbonlu endüstrisi hızla gelişiyor ve otobüs ve taksi gibi toplu taşıma araçları elektrikli araçlarla değiştirildi.

ÇEKİM TARİHİ: 27 Kasım 2023

1. Çin'in Shenzhen kentinden çeşitli görüntüler (Arşiv)

2. Yabancı diplomatların 2023'te Çin'deki bölgelere düzenlediği turun çeşitli görüntüleri

4. Sergilenen yeni enerjili araçlar ve ilgili ürünlerin çeşitli görüntüleri

5. ASAKO UENO, Japonya'nın Çin Büyükelçiliği Büyükelçi Vekili

6. Çin'in Shenzhen kentinden çeşitli görüntüler (Arşiv)

7. Yabancı diplomatların 2023'te Çin'deki bölgelere düzenlediği turun çeşitli görüntüleri

8. Yeni enerjili araç alanındaki araştırmalardan çeşitli görüntüler (Arşiv)

9.Yabancı diplomatların 2023'te Çin'deki bölgelere düzenlediği turun çeşitli görüntüleri

10. Otomobil imalatı ve Shenzhen'deki toplu taşımadan çeşitli görüntüler (Arşiv)

12 ülkeden diplomatik elçiler, Çin'in güneyinde yer alan Shenzhen kentinin yeni enerji ve akıllı ulaşım alanlarındaki başarılarını daha iyi anlamak ve bu alanlardaki işbirliği potansiyelini keşfetmek üzere kentte dört günlük bir tur gerçekleştirdi.

"Bir finans merkezi olan Lüksemburg, yeşil finans konusuna odaklanmaya karar vereli çok uzun zaman oldu. Dolayısıyla Shenzhen'de neler olup bittiği, bu araştırma laboratuvarları ve şirketlerin neler yaptığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak benim için çok ilginç. Bu sayede gelecekte işbirliği fırsatları doğabilir."

"1995 veya 1996 civarında, yani yaklaşık 30 yıl önce Shenzhen'e gelmiştim. O dönemlerle kıyasladığımda, bu süre içinde kaydedilen gelişmeden hakikaten etkilendim. Shenzhen yeşil enerji, kullanım gibi alanlarda karbon nötrlüğe ulaşmaya çok yakın.

Bence Çin ve Japonya arasında işbirliğine yer açılmalı. Tabii ki bu, her şirketin kendi kararına bağlı. Japon ve Çinli şirketlerin iyi işbirliği yapmaları için hala pek çok alan olduğuna inanıyorum."

2022 yılında Shenzhen'in yeşil ve düşük karbonlu endüstrisinin katma değeri bir önceki yıla göre yüzde 16,1 artarak 173 milyar yuana (yaklaşık 25,58 milyar ABD doları) yükseldi.

Ulaşım açısından bakıldığında Shenzhen, Çin'de otobüs ve taksi gibi tüm toplu taşıma araçlarını elektrikli araçlarla değiştiren ilk şehir oldu. Lojistik ve dağıtım alanındaki elektrikli araç sayısı ise 100.000 adede ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shenzhen kentinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Japonya Ekonomi Haberler

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