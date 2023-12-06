Dinçer Lojistik Ulusal ve Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Erdem Sözvar Atandı

Dinçer Lojistik, Ulusal ve Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Erdem Sözvar'ı atadığını duyurdu. Sözvar, şirketin tüm ülkelerdeki depolama ve taşıma operasyonlarını yönetecek.

Dinçer Lojistik Ulusal ve Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Erdem Sözvar atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda finans, insan kaynakları ve iş geliştirme pozisyonlarına başkan yardımcıları atayan Dinçer Lojistik, son olarak Erdem Sözvar'ın "ulusal ve uluslararası operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı" olarak görev alacağını duyurdu.

Daha önce şirketin Avrupa operasyonlarından sorumlu olan Sözvar, yeni görevinde şirketin tüm ülkelerdeki depolama ve taşıma operasyonlarını yürütecek.

İzmir'de 1983'te doğan Sözvar, 2006 yılında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD'ye giderek Park Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı.

Cranfield Üniversitesi'nde 2010 yılında stratejik pazarlama yüksek lisansını tamamlayan Sözvar, 2020'de Insead Üniversitesi'nde yöneticilik eğitimi programını bitirdi. Bu yıl Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde üst düzey yöneticilik eğitimi programına başlayan Sözvar, 2024'te mezun olacak.

İş hayatına ABD'de başladı

İş hayatına ABD'de Paris Brothers'ta yönetim danışmanı olarak başlayan Sözvar, 2010-2012'de Türkiye'ye dönerek Deloitte'un İstanbul ofisinde yönetim danışmanı olarak görev aldı.

Ardından global lojistik şirketi HAVI'nin Türkiye operasyonlarında 6 yıl çeşitli görevlerde çalışan Sözvar, aynı şirkette 4 yıl da genel müdür olarak görev aldı.

Geçen yıl Dinçer Lojistik Avrupa Operasyon Sorumlusu olarak şirkete katılan Sözvar, ulusal ve uluslararası operasyonlardan sorumlusu başkan yardımcısı olarak atandı.