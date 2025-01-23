Dinar'daki Kooperatiften Avrupa'ya 250 Ton Alabalık İhracı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kurulan kooperatifin tesisinde üretilen 250 ton alabalığın büyük kısmı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Yapağılı köyünde yaklaşık 31 yıl önce 20 ortakla kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesindeki Alabalık Üretim ve Su Ürünleri İşleme Tesisi'nin üretim kapasitesi, devlet desteği ve öz sermaye ile her geçen yıl artıyor.

Tesiste üretilen alabalıkların büyük kısmı çeşitli ülkelere gönderiliyor.

"Kooperatifimiz, bölgemize canlılık kazandırdı"

Yapağılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Demirayak, AA muhabirine, ilk yıllarda kooperatifin alabalık üretiminin 10 ton civarında olduğunu söyledi.

Kooperatifin yıllardır varlığını sürdürmesinin en önemli nedeninin güven ve istikrar olduğunu vurgulayan Demirayak, şunları kaydetti:

"Milli ekonomiye ve istihdama katkı veren örnek bir kooperatifiz. 25 personelimizle çalışıyoruz. Her yıl üzerine yeni yatırımlar koyarak yolumuza devam ediyoruz. Kooperatifimiz, bölgemize canlılık kazandırdı. Ortalama yıllık alabalık üretim miktarımız 250 ton. Bunun yüzde 70'i Avrupa ülkelerine ihracata gidiyor. Geriye kalan yüzde 30'luk kısmını iç piyasaya satıyoruz. Çok sayıda ilde müşterilerimiz var. Bunların ağırlıklı kısmını restoran sahipleri oluşturuyor."

"Alabalık üretimini artırmak için yeni yatırımlara odaklanıldı"

Demirayak, kooperatifin alabalık sektöründe yeni yatırımlara açık olduğuna dikkati çekerek, "2023'te alabalık üretiminde kooperatifimize yeni havuzlar kazandırdık. Suyumuzun kalitesinden dolayı ürettiğimiz alabalıklar çok sağlıklı. Enerji maliyetlerini düşürmek için Güneş Enerjisi Sistemi yatırımı üzerine yoğunlaştık, projemizi ilgili kurumlara sunduk. Bu konuda yatırım bütçemizi hazırladık. Devlet desteğiyle bunu başarabilirsek, bizi etkileyen önemli bir gideri çözmüş olacağız. Bu sayede alabalık üretimini daha artıracağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Düzenli olarak denetleme yapılıyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu da bakanlığın destekleriyle kurulan kooperatif bünyesindeki alabalık tesisinin üretim ve ihracat kısmının düzenli olarak denetlendiğini kaydetti.

Bölgenin iklim özellikleri ile suyun derecesinin alabalık üretimine elverişli olduğuna değinen Karakuyu, "Kooperatifteki tesiste, alabalık üretiminde yumurta kısmından sofraya uzanan her aşamada faaliyet gösteriyor. Bu güzel köyde üretilen alabalıkların büyük kısmı da Almanya, Hollanda, Belçika, Romanya başta olmak üzere 10 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor." diye konuştu.