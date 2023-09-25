Dinar'da Şeker Pancarı Hasadı Başladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bu yıl 20 bin dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarında hasat başladı. Şeker pancarı ekiminde önemli bir yere sahip olan Dinar ilçesinde hasat dönemi başladı. İlçede 2022-2023 döneminde 20 bin dekar alanda pancar ekimi yapıldığı belirtildi. Pancar söküm sezonunda bu yıl teknolojik ekipmanların kullanılması nedeniyle kısa sürede bitirileceği tahmin ediliyor.