Dim Barajı sulama inşaatı işi için Alanya'daki bazı taşınmazlar DSİ tarafından kamulaştırılacak

Alanya 2. Merhale Projesi kapsamındaki "Dim Barajı Sulama İnşaatı İşi"nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Alanya 2. Merhale Projesi kapsamındaki "Dim Barajı Sulama İnşaatı İşi"nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Alanya 2. Merhale Projesi kapsamındaki "Dim Barajı Sulama İnşaatı İşi"nin yapımı kapsamında haritada güzergah ve alanları belirtilen taşınmazların, DSİ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.