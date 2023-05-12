Üye Girişi
Haberi Paylaş
Dim Barajı sulama inşaatı işi için Alanya'daki bazı taşınmazlar DSİ tarafından kamulaştırılacak

Dim Barajı sulama inşaatı işi için Alanya'daki bazı taşınmazlar DSİ tarafından kamulaştırılacak

Ekonomi Haberleri

Alanya 2. Merhale Projesi kapsamındaki "Dim Barajı Sulama İnşaatı İşi"nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Alanya 2. Merhale Projesi kapsamındaki "Dim Barajı Sulama İnşaatı İşi"nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Alanya 2. Merhale Projesi kapsamındaki "Dim Barajı Sulama İnşaatı İşi"nin yapımı kapsamında haritada güzergah ve alanları belirtilen taşınmazların, DSİ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Alanya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title