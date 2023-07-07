Dilucu Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Kaydı İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt altına alınması için Dilucu Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluştu. IMEI kaydını yaptırmak isteyenler, daha yüksek kayıt ücreti ödememek için sınır kapısında beklemek zorunda kaldı. Sağlık ekipleri, kuyrukta rahatsızlananlara müdahale etti.

YURT dışından getirdikleri cep telefonlarını kayıt altına aldırmak isteyenler, Iğdır'dan Azerbaycan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda giriş çıkış yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta rahatsızlananlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekenler 7 Temmuz saat 24.00'ten itibaren daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için Dilucu Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan gibi yakın illerden Iğdır'a gelenler, Aralık ilçesindeki Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlayan Dilucu Sınır Kapısı'nda telefonlarına IMEI alarak kayıt altına aldırmak isteyenlerin izdihamına neden oldu. Dilucu sınır kapısından giriş çıkış yapanlar, gümrük çalışanlarını zor durumda bıraktı. Bu gece yarısından sonra 20 bin lira olarak belirlendi. Saatlerce kuyrukta bekleyip rahatsızlananlara da sınırda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretlerine ve kredi vergilerine zam yapılması üzerine ellerinde kayıtsız cep telefonu olanlar Dilucu Sınır Kapısı'na akın ederek giriş çıkış yapmaya başlayınca uzun kuyruklar oluşturdu. Iğdır'da taksicilik yapan Fuat Seçilmiş "Saat 06.00'da kalktığım zaman arkadaşlarım telefon açarak, '6 bin liralık cep telefonu vergisi 20 bin liraya çıktı' dedi. Sabahtan bu zamana kadar hemen hemen 3 defa taşımacılık yaptım yolcu getirip götürdüm. Şu anda da 2 saatten fazladır yolcuyu bekliyorum. Daha çıkmadılar" diye konuştu.

Sınıra gelenlerden Tamer Bağcı ise "Bursa'dan Iğdır'a tatile geldim. Sabah telefon kayıt ücretlerinin yükselişini gördüğüm zaman direkt Nahcivan Dilucu Sınır Kapısı'na ulaştım ve şu an kuyruk var" dedi.

2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi. IMEİ kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik yeni tutar, 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.