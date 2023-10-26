Dilan Polat ve eşine ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belgeye ve bazı cihazlara el konuldu. MASAK incelemesi sonucunda çiftin tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 şirkete arama kararı çıkarıldı.

İSTANBUL-DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'IN İŞ YERLERİNDEKİ ARAMALAR SONA ERDİ Murat KORKMAZİSTANBUL, (DHA)- Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi. Ataşehir'de bulunan iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda belgeye ve bazı cihazlara el konuldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Bugün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı. Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve elektronik cihaza el konuldu. El konulan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı öğrenildi.