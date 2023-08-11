Dijitalpark Teknokent genç girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdi

Dijitalpark Teknokent, genç girişimcilerle yatırımcıları Türk-Alman Üniversitesi'nde buluşturdu.

Dijitalpark Teknokent'den yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim AŞ yürütücülüğündeki İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Ticarileştirme Odaklı Sürdürülebilir İşbirliği Platformu: İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi Projesi kapsamında Demoday, Proje Pazarı ve Proje Kapanış etkinliği Türk-Alman Üniversitesi Beykoz Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Dijitalpark Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül ve Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, açılış konuşmalarında girişimcilere yarışmada başarı diledi.

Eğitim ve mentorluk desteği alan girişimcilerin ve proje sahiplerinin ürünlerini yatırımcılar ile buluşturmayı amaçlayan etkinlik kapsamında girişimciler iş fikirlerini sunma imkanı buldu.

Bu kapsamda ticarileşme odaklı olarak bilginin yayılmasını, teknolojinin geliştirilmesini ve transferini destekleyen faaliyetler gerçekleştirildi.

Etkinliğe proje paydaşı olan 19 kuruluşun yanı sıra başta ilgili sektörlerde faaliyet gösteren üyeler, Fonbulucu (Reinves), KT Portföy, Mehmet Koçak Danışmanlık, Fonangels gibi yatırım şirketlerinden üst düzey yetkililer, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim AŞ'de faaliyet gösteren şirket yetkilileri katılım sağladı.

Dijital Patika Demoday kapsamında düzenlenen proje yarışmasında, jüri değerlendirilmeleri sonucunda; Sekonderma projesiyle birinci seçilen Berkay Reşat Bor 40 bin TL, Phoneq projesiyle ikinci seçilen Furkan Karayel 30 bin TL ve Some Carbon projesiyle üçüncü seçilen Serhat Can Bayar 20 bin TL ile ödüllendirildi.