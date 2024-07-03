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Dijitalleşme ve Yapay Zeka Dış Ticareti Nasıl Etkiliyor?

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Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü ve Gümrük Müşaviri Barış Çakır, dijitalleşme ve yapay zekanın dış ticaret üzerindeki etkilerini anlattı. Yapay zeka teknolojisinin küresel dış ticaret işlemlerini hızlandırdığını ve büyük fırsatlar sunduğunu belirten Çakır, Türkiye ile ABD arasındaki fiziki ürün transferinin süresinin yapay zeka sayesinde kısalmasına dikkat çekti.

Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü ve Gümrük Müşaviri Barış Çakır, dijitalleşme ve yapay zekanın dış ticaret üzerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Çakır, ticaretin tarihi gelişimine değinerek, dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin ticaretin her aşamasında nasıl devrim niteliğinde değişiklikler getirdiğini anlattı.

Ticaretin, insanların arzu ve isteklerini karşılamak için ortaya çıktığını hatırlatan Asset GLI Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü Gümrük Müşaviri Barış Çakır, günümüzde çevrimiçi sistemler üzerinden yapılan ödeme kolaylıkları sayesinde tüm ihtiyaçların rahatça karşılanabilir hale geldiğini ifade etti. Yapay zekanın dış ticaret üzerindeki etkilerini değerlendiren Çakır, "Yapay zeka teknolojisi, küresel dış ticaret işlemlerinde olağan iş akışını hızlandırdığı gibi birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. 2024 yılı itibariyle 100 milyar doların üzerinde bir pazar payına sahip olan yapay zeka, veri analistliği, otomasyon hizmetleri ve en uygun aksiyona ulaşma konusundaki başarısıyla küresel ekonomiye büyük katkı sağlıyor" dedi.

"Yapay zeka her alanda önemli iyileştirmeler sağlıyor"

Dış ticaret uygulamaları açısından yapay zekanın sağladığı faydalara dikkat çeken Çakır, "Yapay zeka, ürünlerin üretimi, satışı, depolanması, taşınması, stok kontrolü, kalite kontrolü, paketleme ve gümrük süreçleri dahil her alanda önemli iyileştirmeler sağlıyor. Bu süreçlerdeki iyileştirmeler, maliyet azaltıcı ve zaman kaybını önleyici etkiler oluştururken, yeni pazarlara ulaşma ve tedarik zinciri kurma açısından oldukça verimlidir" diye konuştu.

"Türkiye ile ABD arasındaki fiziki ürün transferi 36 saatin altına kadar düştü"

Barış Çakır, dijital uygulamalar sayesinde iş süreçlerini otonom hale getirmenin, çok daha fazla veriye ulaşarak analiz yapmanın, müşteri ihtiyaçlarını tespit etmenin ve karar verme mekanizmasının neredeyse hatasız çalışmasını sağlamanın mümkün hale geldiğini belirtti. Çakır, "Dış ticaretin en korkulu alanları olan dil ve kültür uyumsuzluğu ile ürün ve hizmet tedarikinde gerekli birçok doküman sorunu yapay zeka ile neredeyse ortadan kalktı. Devlet eliyle desteklenen teknolojik hareketler sayesinde Türkiye ile ABD arasındaki fiziki ürün transferi 36 saatin altına kadar düştü" şeklinde konuştu.

"Bunun daha bir başlangıç olduğunu unutmayın"

Son olarak, yapay zekanın dış ticaret uygulamaları için henüz yolun başında olduğunu vurgulayan Çakır, "Evinizden çevrimiçi olarak dünyanın herhangi bir ülkesinde yapacağınız kıyafet alışverişinde ürünü giyerek deneyebileceğinizi, market/gıda alışverişlerinde yapay zeka ile tadım yaparak ürünü sepetinize ekleyebileceğinizi hayal edin ve bunun daha bir başlangıç olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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