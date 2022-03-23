Dijital Enerji Forumu yarın başlıyor

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) tarafından organize edilen, enerji sektöründe dijital dönüşümde faaliyet gösteren firma ve alanında uzman kişilerin katılacağı Dijital Enerji Forumu'22 (DEF'22) yarın başlıyor.

EDİDER'in açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük dijital enerji etkinliği olan DEF'22 hibrit olarak düzenlenecek ve iki gün sürecek.

Etkinlik, akademi kamu ve özel sektörden enerjinin dijitalleşmesi alanında çalışma yapan paydaşları bir araya getirerek enerji sektöründe dijitalleşmenin hızlanmasını ve bu sürecin amacına uygun şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla ile dernek öncülüğünde düzenleniyor.

Bu yılki etkinlikte, konuşmacılar kongre merkezinde fiziki olarak bulunacak, dinleyiciler ise çevrim içi platformdan etkinliğe dahil olabilecek, böylece Forum hibrit olarak gerçekleşecek.

Toplam 44 konuşmacının 12 farklı oturumda bir araya geleceği etkinlikte, elektrik şebekelerinde dijitalleşme, enerjide yapay zeka uygulamaları ve veri analitiği, şebekeden son tüketiciye enerji depolama ve dağıtık üretim, e-mobilite, şarj istasyonları ve akıllı yönetim stratejileri ile enerjide IoT uygulamaları ele alınacak.