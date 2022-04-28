Dijital dönüşüm yükseköğretimi de farklılaştırıyor

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ali Eşkinat, "Sanal ve artırılmış¸ gerçeklik teknolojileri, şu an için çoğunlukla oyun ve eğlence sektörlerinde kullanılıyor. Metaverse ile özellikle eğitim alanında da önemli bir dijital dönüşümün yaşanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Ali Eşkinat; metaverse evrenine dair bilgilendirmede bulundu.

Amerikalı yazar Neal Stephenson tarafından 1992 yılında yayınlanan "Snow Crash (Parazit)" romanında ilk kez anılan metaverse kavramı artık dijital dönüşüm çağında hayatımıza girmiş bulunuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile dijital dünyada oluşan şehirler, konser alanları, alışveriş merkezleri ve daha birçok örnek yoğun bir ilgiyle kitleler tarafından takip ediliyor.

Metaverse'ü, tüm dijital dünyaların bulunduğu kurgusal evrene verilen bir isim olarak tanımlayan Eşkinat, şunları kaydetti:

"Metaverse evreninde insanlar üç¸ boyutlu avatarları ile dijital evrende bir yaşam alanına sahip olabilecek. Burada çalışıp, eğitim alıp, gezebilecek, alışveriş yapıp, eğlenebilecekler. Başka bir deyişle, fiziksel hayatlarında gerçekleştirdikleri neredeyse tüm aktiviteleri bu dijital evrende de yapabilecekler. Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen metaverse etkinliğinde, dünyanın dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gittiği ifade ederek dijital seferberlik dönemini ilan etti. Günümüzde Facebook ve Microsoft gibi dünya devi teknoloji şirketleri Metaverse'ü internetin geleceği olarak görüp bu alana milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Örneğin 2014 yılında Oculus şirketini 2 milyar dolara satın alan Facebook'un metaverse yatırımları için binlerce mühendisi bünyesinde bulundurduğu biliniyor. Sanal ve artırılmış¸ gerçeklik teknolojileri, şu an için çoğunlukla oyun ve eğlence sektörlerinde kullanılıyor. Metaverse ile özellikle eğitim alanında da önemli bir dijital dönüşümün yaşanacağını öngörüyoruz."

Sanal ve artırılmış¸ gerçeklik teknolojileri günümüzde oyun ve eğlence sektörlerinde ağırlıklı olarak kullanılıyor olsa da metaverse ile özellikle eğitim alanında da önemli bir dijital dönüşümün yaşanacağını belirten Eşkinat, "Çok ilginç bir örnek olarak 2021 yılında; Hong Kong Çin Üniversitesi (Shenzen)'nde üniversitenin blockchain güdümlü bir metaverse prototipi oluşturuldu. Üniversitenin fiziki kampüsünde bulunan öğrencilere, gerçek dünyadaki faaliyetlerini birebir gerçekleştirebilecekleri bir dijital ortam yaratıldı. Bu sistemle, fiziki kampüsteki öğrencilerin interaktif bir metaverse ortamı ile gerçek dünyadaki eylemlerinin dijital dünyayı etkileyebileceği karma bir ortam ve bunun tersinin sağlanması hedeflendi. Sürekli artan teknolojik gelişimler sayesinde bu alanda yakın gelecekte benzeri pek çok örneği görmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Metaverse evreninde eğitim alanında dünyadan güncel örnekleri aktarmaya devam eden Eşkinat, şunları aktardı:

"Amerika'da Miami Üniversitesi, metaverse alanına giriş yapacağını açıkladı. ABD'deki Stanford Üniversitesi mevcut uzaktan eğitim sistemini kolaylaştırmak için dijital sınıfını açtı. Yeni adıyla Meta olan Facebook ABD genelinde 10 dijital üniversite kampüsü açacağını duyurdu. Çin'de, Çin İletişim Üniversitesi, arama motoru Baidu'nun metaverse platformu XiRang'la ortaklık kurarak dijital kampüsünü açtı. Bu noktada görüyoruz ki sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, blockchain, yapay zeka, web 3.0 ve metaverse gibi olgularla dijital dönüşüm global ekonomi gibi yükseköğretimi de farklılaştırıyor. Bu çerçevede, 2030'lar ile birlikte değişen dünyamızda sürdürülebilir gelişimini başarıyla devam ettiren geleneksel örgün eğitim veren üniversiteler ile birlikte dijital üniversiteler de global yükseköğretim sektöründe önemli bir pay sahibi olacak."