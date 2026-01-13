Ücretsiz dijital eğitim platformları fırsat eşitliğini güçlendiriyor

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahsen Filiz, dijital çağda uzaktan eğitimin öğrenme anlayışını köklü biçimde dönüştürdüğünü, ücretsiz ve çevrim içi öğrenme ortamlarının eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Filiz, ücretsiz uzaktan eğitim ortamlarının, bireylerin herhangi bir ücret ödemeden, internet aracılığıyla farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanmasını mümkün kıldığını aktardı.

Söz konusu yapının zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırdığına işaret eden Filiz, "Öğrenme anlayışı köklü biçimde dönüştü. Öğrenme artık belirli bir mekana ya da zamana bağlı değil, herkes için erişilebilir bir sürece dönüşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle öğrenci ve öğretmenler açısından bu ortamların önemli avantajlar sunduğunu, dersleri destekleyici, tekrar edilebilir ve bireysel öğrenme hızına uygun içeriklerin öğrenmenin kalıcılığını artırdığını aktaran Filiz, bireylerin yalnızca okul yıllarında değil, hayatın her döneminde kendilerini geliştirme imkanı bulabildiğini kaydetti.

Filiz, "Eğitsel amaçlı dijital ortamlar, öğretmen ve öğrenciler arasında anlık iletişim ve geri bildirim imkanı sunarak öğrenme sürecini daha etkileşimli hale getiriyor. Reklam ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış dijital alanlar, ders, ödev ve materyal paylaşımını sistemli bir yapıya kavuşturuyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın eğlence odaklı bir alanın ötesine taşınması, bu araçların bilinçli kullanılarak öğrenme sürecinin ders dışına taşınması ve öğrencilerin aktif katılımının artırılması gerektiğine dikkati çeken Filiz, "Bu noktada öğretmenlere de önemli bir sorumluluk düşüyor. Dijital öğrenme ortamlarının pedagojik hedefler doğrultusunda planlı ve amaç odaklı kullanılması, eğitimde niteliği belirleyen temel unsurlardan biri." değerlendirmesini yaptı.