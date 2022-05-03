'Dijital Benim İşim' projesinde eğitici seminerleri tamamlandı

Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle 2 yıl önce hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinde yeni dönem eğitici eğitimleri tamamlandı.

Vodafone açıklamasına göre, bugüne kadar 5 bini aşkın kadına ulaşan proje kapsamında, var olan ve yeni eğitmenlere yönelik Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama konularında eğitici eğitimi ve proje eğitimlerinin verileceği halk eğitimi merkezlerinin müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Online olarak düzenlenen eğitim toplantılarına 20 proje ilinde bulunan 53 mevcut eğitmen, 86 yeni eğitici ve 84 kurum idarecisi katıldı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitici eğitimlerinin ilki mevcut Dijital Okuryazarlık eğitmenleriyle 31 Mart'ta ve mevcut Dijital Pazarlama eğitmenleriyle 1 Nisan'da düzenlendi. Yeni eğitmenlerle ise 13 Nisan'da Dijital Okuryazarlık ve 14 Nisan'da Dijital Pazarlama eğitimleri gerçekleştirildi.

Ayrıca, 11 Nisan'da, eğitimlerin verileceği halk eğitimi merkezlerinin müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

"Dijital Benim İşim" projesiyle, kadınların dijitalleşme potansiyelinin farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında kadın kursiyerlere 24 saatlik Dijital Okuryazarlık ve 40 saatlik Dijital Pazarlama eğitimleri veriliyor. İkinci yılına giren projenin ilk yılında 13 ilde 140 eğitmenle 5 bini aşkın kadın kursiyere eğitim verildi.

Bu süreçte 5 milyon TL'lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL'lik yatırım 5 TL'lik sosyal getiri sağladı. Projeyle 2 yılda 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

"Projemizin yeni döneminde il sayımızı 13'ten 20'ye çıkardık"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel de Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

"Dijital Benim İşim" projesini de amaç odaklı vizyonlarında yola çıkarak tasarladıklarını aktaran Süel, şunları kaydetti:

"Hem toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunacağımız, hem de kadınların gelişimini destekleyeceğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Geçen yıl aşamalı olarak 13 ilde hayata geçirdiğimiz projeyle toplam 5 bini aşkın kadına ulaştık. Eğitimlerden mezun olan 63 kadın kursiyerimizi Vodafone Müşteri Hizmetleri bünyesinde istihdam ettik. Projemizin yeni döneminde il sayımızı 13'ten 20'ye çıkardık.

Yeni hedefimizi de 2 yılda toplamda 12 bin kadına ulaşmak olarak belirledik. Bu hedefimize, elbette, değerli eğiticilerimizin katkı ve desteği ile ulaşabileceğiz. Bu nedenle eğitici eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Bu eğitimlerde, eğitici adayı arkadaşlarımıza dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında ayrıntılı bilgi sunuyoruz. Tüm yeni dönem kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum."

"Dijital Pazarlama eğitimlerimiz ile de dijital alanda mesleki gelişimlerine katkı sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Cüneyt Akçapınar, paydaşları ile birlikte kursiyerlerin sosyal, kültürel ve mesleki açılardan geliştirilmesi ve bu gelişime bağlı olarak istihdam edilebilir düzeye getirilmesi amacıyla çok sayıda proje yürüttüklerini ifade etti.

Akçapınar, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlardan halk eğitimi merkezlerinde öğrenim gören kursiyer kadınların dijital becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz, kamu ve özel sektör birlikteliğinin başarılı örneklerinden olan 'Dijital Benim İşim' projesi de bunlardan biridir. Proje kapsamında Dijital Okuryazarlık eğitimlerimiz ile kadın kursiyerlerimize temel bilgisayar becerileri kazandırırken, Dijital Pazarlama eğitimlerimiz ile de dijital alanda mesleki gelişimlerine katkı sağladık.

Pandemi döneminin tüm olumsuz etkilerine rağmen projeye yoğun bir ilgi oluştu ve bu ilginin neticesinde de 5 binin üzerinde kadına ulaşmış olduk. Projenin ikinci yılında da değerli eğitmenlerimizin özverili çalışmalarıyla daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum ve yeni dönemin hepimiz için güzel geçmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.