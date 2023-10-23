Didim İlçesinde Ekmek Üretim ve Unlu Mamül İşletmeleri Denetlendi

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ekmek üretim ve unlu mamül işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde asgari, teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ekmek üretim ve unlu mamül işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, ülke genelindeki lokanta, restoran, kafeterya ve otel gibi toplu tüketim yerlerinde yapılan denetimlerin sıklaştırılması talimatının ardından Aydın'ın Didim ilçesinde hafta sonu mesaisi yoğun geçti. Bakanlık talimatı üzerine harekete geçen ve denetimlerine aralıksız devam eden Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek üretim ve unlu mamül işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Sahaya inen kontrol görevlileri, işletmelerde asgari, teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlığımız tarafından yürütülen rutin denetimlere ilave olarak, Gıda işletmelerinin mevzuatımızca belirlenen teknik ve hijyenik gereklilikleri ve Kanun tarafından tanımlanan işletmeci sorumluluklarına uygunluklarının doğrulanması amacıyla başlatılan eş zamanlı denetimler kapsamında ekmek üretim ve unlu mamüller işletmeleri denetlenmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN