Didim Belediyesi Vatandaşlara Halk Kart Desteği Sunuyor

Didim Belediyesi, ekonomik gelişmeler ve artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlara halk kart desteği sunacak. Halk kart sayesinde Didim'de ikamet eden vatandaşlar, Didim Belediyesi işletmelerinde indirim fırsatlarından yararlanabilecek.

Sosyal Belediyecilik alanında önemli çalışmalar ortaya koyan Didim Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. Didim Belediyesi ekonomik gelişmeler ve artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlara halk kart desteği sunacak.

Yaşamı birçok alanda kolaylaştırmak, yaşanan ekonomik zorluklarda vatandaşlarımıza destek olmak adına Didim Belediyesi Halk Kartı vatandaşlarla buluşturuyor. Halk kart sayesinde Didim'de ikamet eden vatandaşlar, Didim Belediyesi işletmeleri olan Barış 1 Kafeteryası, Barış 2 Kafeteryası, Barış 3 Kafeteryası, Didim Balıkçısı, Mavi Mandalya Balık Restaurant'ta yüzde 10 indirim fırsatlarından yararlanabilecek.

Halk Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Didim Belediye Halk Masası'ndan veya Barış 1 Kafeterya'dan TC kimlik numaraları ile Didim Belediyesi Halk Kart başvurusu yapabilecek. - AYDIN